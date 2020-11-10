Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель приветствовал прекращение огня в Нагорном Карабахе

Он выразил надежду на то, что перемирие между Ереваном и Баку, достигнутое с помощью России, поможет предотвратить дальнейшие человеческие жертвы и проложит путь к урегулированию конфликта. По его словам, теперь переговоры должны будут гарантировать надежность урегулирования. Боррель подтвердил, что ЕС продолжает поддерживать сопредседателей Минской группы ОБСЕ и готов внести свой вклад в их усилия и в реализацию договоренностей ради мирного развития и процветания всего южно-кавказского региона.

В свою очередь, в Госдепартаменте США сказали РИА «Новости», что приняли к сведению соглашение, ждут подробностей его реализации и будут рады прекращению насилия. Представитель ведомства отметил, что Вашингтон изначально осуждал эскалацию насилия вдоль линии соприкосновения и гибель людей.