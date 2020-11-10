Следователи заподозрили бывшего главу Выборгского района Ленобласти Г.Орлова в связях с организованной преступностью

Следователи заподозрили бывшего главу Выборгского района Ленобласти Геннадия Орлова в связях с организованной преступностью.

Прокурор сообщил, что у следствия есть данные о связях бывшего руководителя Выборгского района Геннадия Орлова с преступными группировками, в суде по жалобе надзорного ведомства на домашний арест подозреваемого. Прокуратура пыталась отправить его в СИЗО. Её представитель сказал, что первая инстанция не учла, что эти группировки причастны к рейдерским захватам и похищению людей. Также прокурор отметил, что Орлов из дома влияет на свидетелей и пытается скрыть улики. Впрочем, суд так и не арестовал подозреваемого. Напомню, по версии следствия, бывший глава Выборгского района связан с пропажей более семисот миллионов рублей, которые должны были пойти на ремонты дорог и зданий в Выборге. Показания по этому делу должен был дать бизнесмен и местный депутат Александр Петров, которого убили за два дня до визита к следователям. Напомню, сам Петров был соратником авторитетного предпринимателя Ильи Трабера, бизнес которого связан с портами Петербурга и Ленинградской области.

Сам Орлов сказал, что не имеет отношения к мошенничествам. Он уверен, что его оговорил бывший председатель районного комитета финансов, которого задержали первым.