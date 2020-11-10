В Санкт-Петербурге 9 заразившиеся коронавирусом работников скорой помощи подали иск к властям из-за отказа в выплатах

Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга. Медики заявили, что комитет по социальной политике в июле им отказал, поскольку они заразились при обстоятельствах, не связанных с оказанием помощи пациентам. В иске медики указали, что это не так и попросили суд обязать власти произвести полагающиеся им выплаты.