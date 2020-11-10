В Алтайском крае у трех медиков из 42, привитых российской вакциной «Спутник», выявили коронавирус

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление печати и массовых коммуникаций. Там предположили, что у заболевших, вероятно, не успел сформироваться иммунитет к моменту встречи с возбудителем COVID-19. Отмечается, что, по информации разработчиков, вводить вакцину нужно два раза — второй раз через три недели после введения первой инъекции. Только через три недели после второй прививки человек считается защищенным.