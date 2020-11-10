Роскомнадзор потребовал разблокировать твиттер-аккаунт «Комитет защиты национальных интересов»

Внимание на это обратило интернет-издание «Медуза». Как говорится в заявлении ведомства, «заблокированные материалы являются независимыми расследованиями фактов иностранного финансирования политической деятельности организаций в России». В Роскомнадзоре заявили, что блокировка этих материалов является попыткой сокрытия истинных мотивов действий НКО и СМИ, выступающих в роли иностранных агентов. «Медуза» отмечает, что обжаловать блокировку в твиттере может только владелец аккаунта, также он может обратиться в службу поддержки.



