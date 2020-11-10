Боевые действия в непризнанной Нагорно-Карабахской республике полностью прекращены, заявил в
интервью Общественному телевидению Армении министр обороны страны Давид Тоноян.
«Ситуация в Республике Арцах (самоназвание Карабаха — ред.) достаточно спокойная, контролируемая, боевые действия полностью прекращены. Бывают редкие выстрелы, царит серьезная тишина», — сказал Тоноян.
Министр обороны Армении: Боевые действия в Карабахе полностью прекращены
Боевые действия в непризнанной Нагорно-Карабахской республике полностью прекращены, заявил в