Министр обороны Армении: Боевые действия в Карабахе полностью прекращены

Боевые действия в непризнанной Нагорно-Карабахской республике полностью прекращены, заявил в

интервью Общественному телевидению Армении министр обороны страны Давид Тоноян.

«Ситуация в Республике Арцах (самоназвание Карабаха — ред.) достаточно спокойная, контролируемая, боевые действия полностью прекращены. Бывают редкие выстрелы, царит серьезная тишина», — сказал Тоноян.