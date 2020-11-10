Единороссы предлагают разрешить увольнять сотрудников на удаленке, если они не выходят на связь более двух дней

Единороссы предлагают разрешить работодателям увольнять сотрудников на удаленке, если они не выходят на связь более двух дней без уважительной причины. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на поправки к законопроекту, авторами которого стали депутаты и сенаторы «Единой России». В документе также говорится, что уволить сотрудника можно, который изменил место выполнения работы, если это привело к невозможности выполнения им своих трудовых обязанностей. Кроме того, предполагается, что в случае чрезвычайной ситуации, работодатель сможет переводить сотрудника на дистанционную работу даже без его согласия.