Единороссы предлагают разрешить увольнять сотрудников на удаленке, если они не выходят на связь более двух дней

Единороссы предлагают разрешить работодателям увольнять сотрудников на удаленке, если они не выходят на связь более двух дней без уважительной причины. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на поправки к законопроекту, авторами которого стали депутаты и сенаторы «Единой России». В документе также говорится, что уволить сотрудника можно, который изменил место выполнения работы, если это привело к невозможности выполнения им своих трудовых обязанностей. Кроме того, предполагается, что в случае чрезвычайной ситуации, работодатель сможет переводить сотрудника на дистанционную работу даже без его согласия.
Самое обсуждаемое
Ждем-с Даже Байдену придется прийти в другой мир, и это больше не мир четы Клинтон или иных сторонников «крестовых походов» за «единственно верные» ценности и политические системы. Это все более многополяризирующийся мир. В котором нужно доказывать свою претензию на мировое лидерство, моральное, а не авторитарное, не санкциями, а умением действовать в общем интересе…
Популярное за неделю
Ночь, день, ночь. Этот текст вы прочтете до конца и наконец наденете маски Желтая стопа, фиолетовая нога. Ему 59 лет, у него нет заболеваний, кроме ковида. Он заболел 9 октября, 14-го его госпитализировали с тяжелой пневмонией, 18-го — острая боль в ноге, несколько дней ждал перевода, а нога умирала…