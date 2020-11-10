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Эксклюзив Эха 22:12, 10 ноября 2020

Ассоциация независимых депутатов проведут у здания МГД пресс-конференцию, где заявят о претензиях к бюджету

Ассоциация независимых депутатов 11 ноября проведет пресс-конференцию, посвященную проекту бюджета города Москвы. Об этом рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» муниципальный депутат Тимирязевского района Юлия Галямина.

По ее словам, мероприятие пройдет 11 ноября около входа в здание Мосгордумы в 9.30 утра. Независимые депутаты МГД придут с требованием сделать процесс обсуждения и принятия бюджета как можно более открытым.

«Дело в том, как всегда бюджет отправил в правительство Москвы довольно спешно, не было время, чтобы его рассматривать. Пока не планируется никаких публичных слушаний. И та форма, в которой представлен бюджет, она довольно непрозрачная и не открытая, и не понятно о чем там идет речь. Поэтому мы завтра вместе с муниципальными депутатами и независимыми депутатами Мосгордумы хотим поднять вопрос о необходимости проведения публичных слушаний по бюджету, о необходимости сделать его более открытым. И нас, конечно, волнует, чтобы муниципальные депутаты принимали участие в его рассмотрении», — сказала Ю.Галямина.

Она отметила, что 11 ноября на пленарном заседании Мосгордумы будет обсуждаться вопрос об увеличении сроков рассмотрения столичного бюджета, что является полезной инициативой. По ее словам, решение, скорее всего, будет принято, и в этом есть огромная заслуга общественности.



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