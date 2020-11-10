«Спартак» в первый раз в нынешнем сезоне обыграл ЦСКА в матче КХЛ

Московский «Спартак» в овертайме обыграл ЦСКА в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) со счетом 4:3. В нынешнем сезоне команды встретились в третий раз, в двух предыдущих матчах победу одержал ЦСКА (5:4, 3:2 ОТ). В последний раз «Спартак» обыграл ЦСКА в октябре 2019 года (3:2 ОТ).