В Духовном управлении мусульман назвали недопустимыми браки верующих с женщинами другой религии

Это следует из богословского заключения, которое опубликовала организация.

Под запрет, обозначенный Духовным управлением мусульман России, попадают браки с представительницами так называемых «людей Писания» — речь идет о христианках или иудейках. В организации считают, что подобные союзы вызовут сложности с приучением детей к исламскому мировоззрению. Как утверждается в заключении, они могут походить на мать-христианку или иудейку сутью и действиями и не будут привержены исламу – а значит, корни религии будут вымирать. В исключительных случаях браки мусульман с представительницами других конфессий может быть одобрен местным муфтием, добавили в Духовном управлении мусульман. Но что это за случаи, не уточняется.

Это заявление вызвало критику со стороны другой мусульманской организации – Духовного собрания мусульман России. Там отметили, что позволяют межконфессиональные союзы. А депутат Госдумы Оксана Пушкина и вовсе выразила мнение, что подобные запреты разъединяют народы России.

На этом фоне первый замглавы Духовного управления мусульман Дамир Мухетдинов в интервью «Эху Москвы» уточнил, что браки с иноверцами не рекомендованы лишь тем, кто живет в религиозной общине со строгими правилами.

Само заключение о недопустимости межконфессиональных браков Духовное управление мусульман России приняло еще в прошлом году, однако оно было опубликовано только на этой неделе.

Против запрета на браки с иноверцами выступили также мусульманские организации в Москве и в Татарстане.