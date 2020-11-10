Захарова: В урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе будут участвовать исключительно российские миротворцы

В урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе будут участвовать исключительно российские миротворцы. Об этом в эфире «Эха Москвы» рассказала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в Нагорном Карабахе будут размещены не только российские, но и турецкие миротворцы