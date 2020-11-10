Из больницы Ростова-на-Дону уволился врач, сообщивший о смерти больных из-за нехватки кислорода

Артур Топоров сказал Интерфаксу, что написал заявление по собственному желанию. По его словам, он подписал документ о неразглашении информации. Но, говоря о причине, отметил, что все и так все понимают, все закончилось предсказуемо. Ранее СМИ со ссылкой на врачей сообщили, что 12 октября в ростовской горбольнице № 20 скончались 13 больных с коронавирусом именно из-за нехватки медицинского кислорода. Власти назвали это фейком, не дождавшись результатов проверки. Анестезиолог-реаниматолог Артур Топоров дал прессе комментарии от своего имени.
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