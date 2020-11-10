Столичные рестораны и ночные клубы не будут работать в новогоднюю ночь из-за ограничений связанных с коронавирусом

Об этом сообщил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Ранее сегодня мэр Сергей Собянин ввел ряд ограничений в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. В их числе запрет для развлекательных заведений и общепита работать с 23 часов до 6 утра. Источники РБК в правительстве Москвы сообщили, что в столице отменят новогодние гуляния.

Гуляния на Новый год отменят и в Подмосковье. Об этом сообщил в эфире «Эха Москвы» губернатор Андрей Воробьев. По его словам, праздник будут отмечать «тихо, по-семейному, как это и положено на Руси». Воробьев подтвердил, что массовая вакцинация от коронавируса в регионе начнется в декабре. Сам Андрей Воробьев, по его словам, уже сделал прививку, но продолжает соблюдать масочный режим.