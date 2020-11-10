Подавший сигнал тревоги самолет, летевший из Уфы в Москву, благополучно совершил посадку в Шереметьеве

Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе «Аэрофлота». Там отметили, что жизни и здоровью пассажиров ничто не угрожало. По данным пресс-службы, на лайнере «Сухой Суперджет-100» частично отказала система электроснабжения. Самолет занял безопасный эшелон и продолжил полет. Ранее сообщалось, что борт подал сигнал тревоги спустя час после вылета.

