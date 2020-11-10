Адвокат одного из осужденных по делу Сети* сообщила, что фигурантов заставляют дать показания на несуществующую ячейку

Адвокат одного из осужденных по делу «Сети»* Оксана Маркеева сообщила, что фигурантов заставляют дать показания на несуществующую террористическую ячейку. По ее словам, осужденный на 6 лет колонии Арман Сагынбаев, который болен туберкулезом, рассказал своей матери, что к нему в СИЗО приходили два сотрудника ФСБ и сказали, что, если он беспокоится о своем здоровье, то ему нужно помочь им с несуществующей ячейкой в Москве, и что их коллеги обязательно к нему придут. Макеева рассказала интернет-изданию «МБХ медиа», что с подобным предложением сотрудники ФСБ приходили и к Максиму Иванкину, осужденному на 13 лет колонии строгого режима.

* — организация запрещена в РФ