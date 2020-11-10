ТАСС: роль Турции по урегулированию в Карабахе не имеет прямого отношения к миротворческой операции в регионе

ТАСС сообщает, что роль Турции по урегулированию в Нагорном Карабахе не имеет прямого отношения к миротворческой операции в этом регионе. Она, как сообщил агентству источник в российском МИД, ограничивается рамками российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня, который создается на азербайджанской территории, не примыкающей к Нагорному Карабаху. Предполагается, что из этого центра российские военные вместе с турецкими коллегами будут отслеживать соблюдение перемирия с использованием имеющихся в их распоряжении технических средств. Отработка деталей функционирования центра занимаются военные ведомства", — отметил собеседник агентства. Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в Нагорном Карабахе будут размещены не только российские, но и турецкие миротворцы.
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