Губернатор Подмосковья рассказал о своем визите в ковидный госпиталь в парке «Патриот»

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» о своем посещении «красной зоны» госпиталя для пациентов с коронавирусов в парке «Патриот», который приступил к работе в подмосковном Одинцово в кратчайшие сроки.

«Мне важно было проверить не только то, как создаются койки, а как идет процесс лечения с военными врачами, протоколы, моральное и психологическое состояние больных. Я это сделал с утра», — рассказал он.

По словам губернатора, в госпитале работает большое количество военных врачей, и что поразило — это «партнерство, взаимодействие, все четко знают, чем заниматься, в какое время».

«И очень было приятно услышать слова благодарности в адрес врачей. У врачей наших миссия, и они достойно ее несут. Меня это очень порадовало», — отметил А.Воробьев.

Отмечается, что в настоящее время здесь размещено свыше 1 тыс. пациентов, свободными остаются порядка 400 коек. Стационар оснащен всем необходимым оборудованием.