Оргкомитет «Золотой маски» объявил лауреатов театральной премии в онлайн-режиме

В номинации «Лучший драматический спектакль большой формы» награду получила «Иранская конференция» Виктора Рыжакова в Театре наций. Лучшим драматическим спектаклем малой формы признано «Преступление и наказание» Константина Богомолова в театре «Приют комедианта». Лучшим драматическим режиссерем назван Дмитрий Крымов за спектакль «Сережа» в МХАТ имени Чехова. Мария Смольникова за работу в этой постановке названа лучшей драматической актрисой. Лучшим актером стал Иван Волков за роль в «Сирано де Бержераке» в Александринском театре.

