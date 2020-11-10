Авиакомпания S7 с 13 ноября начнет выполнять чартерные рейсы в страны Европы

Самолеты будут летать раз в неделю во французские города Париж и Ниццу, испанские Аликанте и Барселону и итальянскую Верону. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в «Медузу». В S7 подчеркнули, что к посадке на рейсы в Европу допустят только граждан стран Евросоюза и Шенгенского соглашения или россиян, у которых есть вид на жительство в этих странах.