Сотрудникам больницы города Коряжма запретили проводить митинги и фотографировать на территории медучреждения

Сотрудникам больницы города Коряжма в Архангельской области запретили проводить митинги и фотографировать на территории медучреждения. Приказ главврача опубликовала в твиттере глава профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева. В документе говорится, что организовать акцию, делать видео или фото можно только с письменного разрешения администрации. В больнице эту ситуацию не комментируют.