Ростехнадзор утверждает, что причиной майского разлива топлива на ТЭЦ «Норникеля» под Норильском не было таяние вечной мерзлоты. Енисейское управление ведомства считает, что это произошло из-за нарушения при строительстве резервуара с топливом. «Часть свай не опиралась на скальный грунт, что привело к неравномерному распределению нагрузки», — говорится на сайте Ростехнадзора.
С таянием вечной мерзлоты аварию, которая привела к разливу более 20 тысяч тонн дизельного топлива, связывал основной владелец «Норникеля» Владимир Потанин.
Ростехнадзор утверждает, что причиной разлива топлива на ТЭЦ «Норникеля» под Норильском не было таяние вечной мерзлоты
Ростехнадзор утверждает, что причиной майского разлива топлива на ТЭЦ «Норникеля» под Норильском не было таяние вечной мерзлоты. Енисейское управление ведомства считает, что это произошло из-за нарушения при строительстве резервуара с топливом. «Часть свай не опиралась на скальный грунт, что привело к неравномерному распределению нагрузки», — говорится на сайте Ростехнадзора.