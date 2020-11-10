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20:04, 10 ноября 2020

Смольнинский районный суд Петербурга: Частный врач не имеет права на выплаты за работу с коронавирусными больными

Частный врач не имеет права на выплаты за работу с коронавирусными больными. Такое решение принял сегодня Смольнинский районный суд Петербурга.

С иском к губернатору Петербурга Александру Беглову обратилась частный врач Светлана Николаева. В нем она потребовала, чтобы суд обязал главу города принять решение о выплате субсидий сотрудникам частных медицинских организаций, которые работают с коронавирусными пациентами, а также с людьми, находящимися в группе риска. Также Светлана Николаева требовала определить порядок таких выплат.

Суд даже не принял иск к рассмотрению. Он мотивировал это тем, что издавать нормативные правовые акты могут только органы исполнительной и законодательной власти. Это исключительно их компетенция. Также в объединенной пресс-службе судов Петербурга сообщили, что если бы приняли иск о выплатах частным медицинским организациям к рассмотрению, то это нарушило бы конституционный принцип разделения властей. Ни один частный медработник Петербурга не получил тех выплат, которые получают их коллеги из федеральных или городских медучреждений. Даже не смотря на то, что они также работают с коронавирусными пациентами.

Стихийный Мемориал погибшим медикам Петербурга разберут в пятницу. В этот же день заложат первый камень памятника врачам, которые боролись с коронавирусом.



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