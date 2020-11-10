Самарский суд отменил приговор троим бывшим полицейским из Уфы по делу об изнасиловании дознавательницы

Уголовное дело передано на новое рассмотрение в Верховный суд Башкирии в ином составе суда. Фигурантов отправили под домашний арест на три месяца.

По версии следствия, инцидент произошел в октябре 2018 года в отделе МВД по Уфимскому району Башкирии. Потерпевшая утверждала, что преступление совершили руководители местной полиции. Они вину отрицали. После обвинений и полицейских и дознавательницу уволили из МВД.

В декабре прошлого года районный суд Уфы приговорил фигурантов к 6 и 7 годам. Этим летом Верховный суд Башкирии снизил срок до четырех лет одному из них и полностью оправдал двух других.