Минобороны России сообщает о прибытии в Армению командования российского миротворческого контингента, который будет нести службу в Нагорном Карабахе. Самолет Ил-76 с офицерами приземлился в аэропорту Эребуни. В настоящее время идет подготовка к приему самолетов военно-транспортной авиации с подразделениями 15-й миротворческой бригады, говорится в сообщении военного ведомства. Как сообщал «Интерфакс», Россия задействует не менее 22 самолетов Ил-76 для переброски российских военнослужащих и техники. Штаб российских миротворцев будет базироваться в Степанакерте. Военное ведомство сообщает, что в Нагорный Карабах Россия направила почти 2 тысячи военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

Запявление о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном подписали лидеры Армении, Азербайджана и России. Из него следует, в частности, что подразделения вооруженных сил конфликтующих сторон останавливаются на занимаемых позициях.