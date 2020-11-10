Губернатор Московской области Андрей Воробьев заверил, что строительство дорог и жилых комплексов не приводит к вырубке лесов в Подмосковье. Об этом он сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Те леса, которые были заброшены, мы приводим в порядок. Сейчас задача, сейчас никто ничего не рубит. Если ты прокладываешь дорогу, и срубил одно дерево, то по закону должен посадить два дерева», — сказал он.

По словам губернатора, главной темой для власти Подмосковья на ближайшее будущее – это благоустройство общественного пространства в области. «Начиная с подъезда, двор, квартал, все, что связано с общественными пространствами. У нас жители и благодарят, и требуют, мы строим и парки, строим тротуары, где безопасно и на велосипедах, и гулять с ребенком. Запрос огроменный», — отметил он.

А.Воробьев заверил, что никакого строительства домов вместо парков и лесов не ведется. «Была такая фобия, что если тут лес, то тут построят дом. Но мы не позволили себе, и не нарушили это обязательство – мы не рубили и не будем, ни в коем случае рубить леса. Мы будем делать все для комфортабельной жизни», — подчеркнул он.