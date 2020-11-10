Воробьев запретил строительство ТЦ в Павшинской пойме в Красногорске

Губернатор Московской области Андрей Воробьев запретил строительство торгового центра в микрорайоне Павшинская пойма в Красногорске. Об этом он сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Я сказал «стоп» – никакого строительства не будет. Мы стараемся не допускать таких недоразумений. Если жители не хотят, то зачем там строить торговый центр? Там хотят, чтобы построили что-то вроде центра занятий для детей – искусство, музыка, спортивный комплекс. А ТЦ если не хотят, то зачем его строить? Всему свое время и свое место. А это место не для ТЦ», — подчеркнул А.Воробьев.