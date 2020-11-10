Воробьев заверил, как только появятся средства, власти приведут в порядок разрушающиеся усадьбы в Подмосковье

Губернатор Московской области сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что все разрушающиеся усадьбы Подмосковья будут восстановлены, как только в бюджете появятся средства.

«У нас есть программа по сохранению (усадеб), только эта программа не взлетела. Смысл ее был в том, что если ты хочешь взять усадьбу за 1 рубль, должен инвестировать туда 100-200 или 500 млн рублей, чтобы ее восстановить. Вынужден признать, к сожалению не везде эта модель работает . И те усадьбы, которые были построены в 19 веке, мы можем увидеть в плачевном состоянии. Будут средства — мы их обязательно приведем в порядок», — сказал он.

На вопрос, что творится на территории архитектурно-паркового комплекса «Архангельское», где решили построить 20 новых зданий, тем самым урезается историческая зона парка, А.Воробьев ответил: «Никто никогда не покушался на «Архангельское», мы делаем все, для того чтобы был парк. Чтобы эта зона так же существовала, окруженная рекой. Безусловно, даже построить там туалет, уже не говорю про школу и детский сад, требуется куча сложных согласований, связанных с объектом архитектуры. Дело в том, что зона – ограничение «Архангельского» – она очень велика. Там разные режимы. О чем говорите вы, я не знаю, но ничего плохого и за что мне пришлось бы краснеть, мы там не делаем», — пояснил губернатор.

Также А.Воробьев ответил по вопросу разрушающей усадьбы «Ильинское». «Сделать жемчужинами из исторических усадеб на 43 тыс квадратных километров сразу довольно сложно. Но мы стараемся», — заключил он.