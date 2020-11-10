В Подмосковье введут дистанционное обучение для студентов региональных вузов

Об этом сообщил в интервью «Эху Москвы» губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. По его словам, Федеральные министерства будут сами принимать решения по поводу введение или не введения карантинных мер в подведомственных учреждениях, находящихся в Московской области. Воробьев отметил, что школьники Подмосковья учатся в очном режиме.

Ранее сегодня дистанционное обучение для студентов столичных вузов и колледжей ввели власти Москвы из-за ситуации с коронавирусом. Мера будет действовать до середины января.

