Воробьев пообещал урегулировать конфликт вокруг строительства дублера Щелковского шоссе

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью радиостанции «Эхо Москвы» пообещал урегулировать конфликт вокруг строительства дублера Щелковского шоссе.

«Да, там построили развязку, и мы бьемся. Дело в том, что трассировка была проведена по границе Лосиного острова. Возникла одна группа – защитники Лосиного острова – и вторая – люди, которые сходят с ума от бесконечных пробок. Щелковское шоссе – это двухполосная дорога, это беда. У нас есть два пути решения конфликта: убедить людей и построить дорогу здесь, все-таки мы даем большую компенсацию к парку, то есть делаем его больше, а не меньше. Или рассмотреть новую трассировку», — отметил губернатор.

При этом сам А.Воробьев считает эту дорогу «жизненно необходимой». «Я за нее бьюсь всеми силами», — заключил он.

Конкурс на 346 млн рублей на подготовку обоснования проекта проектирования, строительства и реконструкции дублера Щелковского шоссе выиграл в ноябре прошлого года ООО «ВТМ Дорпроект».