Воробьев: Газификация дома в крупных деревнях Подмосковья обойдется в 200 тысяч рублей максимум

Газификация дома в крупных деревнях и дачных поселках Подмосковья обойдется в 200 тысяч рублей максимум. Об этом сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Все газифицировано, но есть небольшие населенные пункты, деревушки, дачные и коттеджные поселки, где этого нет. Однако программа газификации идет. Мы стараемся сделать ее по карману, но бесплатно не получится. Если в деревне провели газ, то провести его к себе домой будет стоить до 200 тысяч рублей максимум, с учетом котла», — рассказал он.

По словам А.Воробьева, несмотря на сумму, такой запрос существует. «Как правило, это большие населенные пункты. Мы не можем тянуть газопровод там, где живет 10-20 человек. Приоритизация есть у нас, и мы ее соблюдаем», — заключил он.