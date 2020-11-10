Евросоюз одобрил контракт на поставку 300 миллионов доз вакцины против коронавируса

Еврокомиссия завершила переговоры об этом с немецкой фирмой Biontech и американским концерном Pfizer. Ранее заключение контракта анонсировала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Все 27 стран Евросоюза получат доступ к вакцине единовременно. Каждое государство будет обеспечено нужным количеством доз пропорционально населению. Для выработки иммунитета одному человеку необходимо сделать две прививки.

Накануне компании Biontech и Pfizer заявили, что разработанная ими вакцина показала эффективность в 90% случаев и будет зарегистрирована в ноябре.

Между тем, премьер-министр Великобритании призвал не радоваться раньше времени. По прогнозам специалистов компании, во всем мире до конца нынешнего года будет произведено около 50 млн доз препарата.