Смольный будет вводить новые ограничения для бизнеса и горожан, если число новых больных не уменьшится

Об этом сказал губернатор Петербурга Александр Беглов. Впрочем, по его словам, пока город держит удар.

Ситуация с коронавирусом в Петербурге станет критической, когда придётся вызывать военных, которые развернуть временные госпитали, считает глава города Александр Беглов. Пока система здравоохранения справляется с нагрузкой, рассказал он телеканалу Санкт-Петербург.

Напомним, ранее представители Смольного говорили о том, что в качестве ближайших мер рассматривают обязательную самоизоляцию для горожан старше 65 лет, а также людей с хроническими заболеваниями, и дистанционное обучение в средней и старшей школе. Отмечу, что во время весеннего подъёма эпидемии обязательную самоизоляцию для пожилых ввели, когда в Петербурге регистрировали менее пятидесяти заражений в сутки. В то же время сейчас и школьникам, и пожилым горожанам лишь рекомендуют оставаться дома. Кроме того, в городе по-прежнему разрешены массовые культурные и спортивные мероприятия. Добавлю, что на прошлой неделе Беглов в разговоре с президентом России назвал ситуацию с коронавирусом «не критической», хотя днём ранее говорил о «критически большом количестве» новых больных.

Накануне Петербург посетила делегация Минздрава, чтобы помочь Смольному бороться с инфекцией. Беглов на встрече с представителями ведомства предложил сделать город модельным регионом по помощи больным коронавирусом.