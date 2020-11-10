Президент Владимир Путин подписал указы о назначении пяти новых министров и вице-премьера

Ранее сегодня их кандидатуры, предложенные премьером Михаилом Мишустиным, утвердила Госдума, впервые по новой процедуре. Так, депутаты большинством голосов одобрили кандидатуру Виталия Савельева, возглавляющего «Аэрофлот», на пост министра транспорта. На пост министра строительства и ЖКХ одобрена кандидатура Ирека Файзуллина, ранее занимавшего пост замминистра. Гендиректор «Русгидро» Николай Шульгинов утвержден на должность министра энергетики. Директор «Фонда развития Дальнего Востока и Арктики» Алексей Чекунков теперь возглавит министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, а бывший глава министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов станет министром природных ресурсов и экологии. Кроме того, возглавлявший Минэнерго Александр Новак стал десятым вице-премьером.

