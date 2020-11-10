Сайт президента Азербайджана опубликовал видеозапись беседы с Путиным, в которой упоминаются турецкие миротворцы

Сайт президента Азербайджана опубликовал видеозапись беседы с Владимиром Путиным, в которой упоминаются турецкие миротворцы. Ранее в Кремле утверждали, что миротворческую миссию в Нагорном Карабахе на себя возьмет только Россия.

Речь идет о записи разговора азербайджанского лидера Ильхама Алиева с российским коллегой Владимиром Путиным во время подписания соглашения о перемирии. Главы двух государств обсуждали значение подписываемого документа о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Помимо прочего Алиев, как следует из видеозаписи, упомянул, что будут образованы две миротворческие миссии – и российская, и турецкая.

Путин при этом никак не поправил Алиева. Российский президент лишь сказал, что заключение перемирия пойдет на пользу как Армении, так и Азербайджан. После этого они подписали документ и поблагодарили друг друга.

Между тем текст заявления Путина, Алиева а также армянского премьера Никола Пашиняна, опубликованный на сайте Кремля, предусматривает размещение в Нагорном Карабахе только российских миротворцев. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, в свою очередь, утверждал, что вопрос пребывания турецкой миссии в регионе не был ни с кем согласован.

Ранее Россия, Армения и Азербайджан договорились о размещении миротворческой миссии в Карабахе сроком на 5 лет, а также о создании специального «центра по контролю за прекращением огня». Кто войдет в этот центр, в соглашении не уточняется.