Воробьев: Все свалки в Подмосковье ликвидируют к концу 2020 года

Все свалки в Подмосковье ликвидируют к концу 2020 года. Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«С помойками в Подмосковье была беда. Но сегодня к нам приезжают и смотрят наши комплексы по переработке отходов. У нас были городские свалки. Это безобразие мы в этом году закрываем – свалок будет ноль», — подчеркнул он.

А.Воробьев заметил, что свалки не только закрывают, но и рекультивируют. «Мало поставить шлагбаум и положить бетонный блок. Дальше идет дегазация и другие работы. Как правило, это 1-3 млрд в зависимости от объема свалки, чтобы прошла рекультивация. Этот холм должен радовать глаз и точно не раздражать людей запахом. Это целая эпопея, которую мы прошли», — уточнил он.

Как добавил А.Воробьев, весь мусор, который образуется на территории Московской области, отвозится на местные КПО – Комплексы по переработке отходов. Кроме того, по этому вопросу Московская область взаимодействует с Москвой, заключил он.