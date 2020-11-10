На этой неделе в Подмосковье госпитализируется до 1000 пациентов с коронавирусом в день

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, в Подмосковье в день госпитализируется до 1000 тысяч пациентов с коронавирусом в день. Об этом он сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы», при этом отметив, что столько же пациентов выписывают.

«Последние 4 недели мы плюсуем дополнительно в день по 100 человек в день госпитализации. На этой недели мы госпитализировали примерно 900-1000 чел в день. Но примерно столько же мы выписываем. Т.е. накопления на койку, если происходят, то незначительные», — сказал он.

По его словам, за прошедшую неделю это накопление составило «всего лишь 100 коек». «А 4 недели назад — 1,5 тысячи коек. Поэтому здесь протоколы, лекарства, своевременное обращение к врачу — все это имеет принципиальное значение. Но 1000 госпитализаций – это очень много», — отметил он.

Сейчас плановая медицинская помощь, по словам А.Воробьева, оказывается в полном объеме.

«Это сердце, онкология, любые другие заболевания. Мы не перепрофилируем. И наша задача и ковид обслуживать, и оказывать плановую помощь. Понятно, что это происходит не идеально, понятно, что вызовов скорой помощи зашкаливает, но работает и одно, и второе», — пояснил губернатор.

А.Воробьев добавил, отвечая на вопрос о смертности, что она выше, чем в прошлом году, это очевидно. «Потому что пандемия. Чаще «уходят» люди старшего возраста, 65+, мы видим угрозу именно этому возврату», — отметил он.