В Подмосковье для студентов региональных вузов вводится дистант

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в интервью радиостанции «Эхо Москвы» рассказал, что в регионе будет вводиться дистанционное обучение для студентов региональных вузов.

По его словам, Федеральные министерства будут сами принимать решения по поводу введение или не введения карантинных мер в подведомственных учреждениях, находящихся в Московской области.

«С понедельника дистанционное обучение для наших, региональных вузов и для всех колледжей, их 49. Что касается федеральных подразделений, их несколько десятков, то решения за федеральными министерствами», — сказал он.

По словам А.Воробьева, школьники Подмосковья учатся в очном режиме. «Школы у нас учатся. Мы смотрим по фильтру, по входу наших детей. Пару-тройку наших школ мы закрывали, но открыли сейчас. Мы ничего критического не видим, мы продолжаем учиться», — отметил он.

В Москве другая плотность, отметил губернатор, и «свои особенности». «Но если ты – родитель и беспокоишься за своих старших, бабушку или дедушку, с которыми вместе живешь, или считаешь, что твой ребенок лучше дома посидит, то ты совершенно спокойно оставляй дома. Тут даже не стоит переживать. Вся аттестация, домашние задания учитель через электронный журнал все предоставит», — пояснил он.