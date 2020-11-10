Московская область потратит порядка 60 млрд рублей на борьбу с коронавирусом. Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Московская область с 2014 года стабильно прибавляет 50 млрд рублей в год к своему бюджету за счет роста экономики, бизнеса, рабочих мест. Это позволяет строить парки, дороги, развязки. Но 2020 год мы закончим на уровне 2019 года. То есть не прибавим ни копейки. Кроме того, мы потратим порядка 60 млрд рублей только на COVID-19. Это койки, лекарства, выплаты медикам, новые «скорые помощи», — рассказал губернатор.

По словам А.Воробьева, «это серьезный удар по планам властей, ведь Московская область является мегаполисом, который растет на 200 тысяч человек в год».

На вопрос, как планируется урезать траты, губернатор ответил, что, прежде всего, пострадает инфраструктура. «Придержим новые дороги, развязки, где-то будем вынуждены сдвинуть по срокам благоустройство», — заключил А.Воробьев.