Президент РФ Владимир Путин назвал имена погибших во время атаки на российский вертолёт: командир экипажа Юрий Ищук и старший лейтенант Роман Федин. Путин заявил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев пообещал ему провести тщательное расследование и наказать виновных в атаке.