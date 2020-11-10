Воробьев: Массовая вакцинация от коронавируса в Подмосковье начнется в декабре

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, массовая вакцинация от коронавируса в Подмосковье начнется в декабре. Об этом он сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Вакцину мы начинаем получать. Мы знаем, что она нарабатывается, мы знаем, что проходят испытания. Мы начинаем готовить пункты вакцинации. Я думаю, что в ноябре мы начнем уже делать это регулярно, а в декабре массово», — сказал он.

А.Воробьев отметил, что сам уже сделал себе прививку.

«Каждый человек имеет особенности своего здоровья, я провел ряд консультаций, но был выбор – заболеть, свалиться как минимум на 2 недели или все-таки делать прививку. Я ее сделал, жал 21 день антитела, получил на 23-й день после второй прививки. И даже после это, естественно, соблюдаю все меры предосторожности», — сказал он.

Также глава региона отметил, что на склады в Подмосковье уже поступило первые 100 тыс. вакцин.