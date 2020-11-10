МВД потратит почти 80 миллионов рублей из бюджета на взлом смартфонов россиян

Это следует из тендеров, объявленных с начала года, сообщает интернет-издание МБХ медиа со ссылкой на данные портала госзакупок. Наибольшая сумма — почти 60 миллионов —выделена на аппаратно-программные комплексы, названия которых не раскрываются. Согласно документам, они могут взламывать и извлекать информацию, включая скрытые и удаленные данные, из мобильных устройств различных операционных систем. Средняя цена одного комплекта составляет 1,5 миллиона рублей. Известно, что закупаемые устройства производятся за рубежом.