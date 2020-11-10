В Москве вводятся новые коронавирусные ограничения сроком на два месяца

В Подмосковье ограничения обычно согласовываются с московскими, но всегда учитываются местные показатели на конкретный момент. Об этом в эфире «Эха Москвы» рассказал губернатор региона Андрей Воробьев. Ограничивать въезд в Подмосковье власти не собираются, а предпочитают спокойные и взвешенные меры, которые себя уже зарекомендовали, добавил Андрей Воробьев.

