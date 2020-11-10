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18:30, 10 ноября 2020

Роскосмос собирается зарегистрировать в качестве товарных знаков широкий перечень исторических обозначений

Роскосмос собирается зарегистрировать в качестве товарных знаков широкий перечень исторических обозначений, — сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ведомства. В качестве цели называется защита интересов корпорации от недобросовестной конкуренции со стороны различных хозяйствующих субъектов. Процесс регистрации еще не завершен.

Ранее в телеграм-каналах появилась информация, что Роскосмос зарегистрирует товарный знак, в частности, историческую фразу Юрия Гагарина «Поехали», которую он произнес перед стартом 12 апреля 1961 года.

Сайт Роскосмоса тем временем открыл специальный раздел с песнями Дмитрия Рогозина. Пять песен на слова Рогозина, а также произведения других авторов размещены на сайте госкорпорации в разделе «Песни о космосе». Композиции можно прослушать онлайн, скачать и даже посмотреть видеоклипы на них. Среди исполнителей песен на стихи Рогозина — Николай Расторгуев, Денис Майданов, Эдвард Хачарян.

Еще в апреле прошлого года во время празднования Дня космонавтики песни Дмтирия Рогозина звучали в Кремлевском дворце. Завершала мероприятие композиция главы Роскосмоса «Над Землей летит корабль».

Музыкант Юрий Лоза похвалил главу «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, заявив Газете.ру что любое народное творчество должно только приветствоваться.

Минувшим летом Рогозин предложил по-новому раскрашивать российские космические корабли, используя при этом гжельские, хохломские и федоскинские росписи. По его словам, рекламу народных промыслов увидят люди, которые приезжают полюбоваться на запуск ракет на космодромы.

Недавно Дмитрий Рогозин сравнивал работу Роскосмоса с полотнами Микеланджело и Тициана.



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