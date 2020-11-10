В Московской области начали готовить пункты вакцинации от коронавируса

В Подмосковье начали готовить пункты вакцинации от коронавируса. Об этом сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы начинаем готовить пункты вакцинации. Думаю, в ноябре начнем делать это регулярно, а в декабре массово», — сказал он.

При этом А.Воробьев подчеркнул, что «так называемого локдауна карантина нет». «Мы видим рост числа случаев заболевания. Есть иммунитет, который вырабатывает наше общество, и есть вакцина, которую мы ждем. Это две панацеи. Вакцину мы начинаем получать, мы знаем, что она вырабатывается, проходят испытания, видим первые тысячи на складах», — заключил губернатор.