Российские миротворцы перебрасываются в Нагорный Карабах

Лидеры России, Армении и Азербайджана договорились о прекращении огня в этом регионе. Официально договоренности начали действовать еще минувшей ночью.

Непризнанная Нагорно-Карабахская республика, которая населена преимущественно армянами и получает поддержку от Еревана, потеряет контроль над частью территорий. Ключевой пункт соглашения оговаривает, что стороны конфликта останавливаются на занимаемых позициях. Это означает, что Карабах и Армения теряют ключевой город Шуша, который имеет важное стратегическое значение. За второй по численности населения после Степанакерта город в непризнанной республике несколько дней шли ожесточённые бои, но в итоге Армения его уступила. Три района Нагорно-карабахской республики Азербайджан получит до начала декабря, в том числе Лачинский. За собой Армения оставляет одноимённый коридор шириной пять километров, который обеспечит связь с Карабахом. Помимо этого Ереван уступит Баку часть Газахского района, он также с начала 90-х был под контролем Еревана. Стороны конфликта обменяются военнопленными и телами погибших. Договоренности предусматривают и возвращение всех беженцев под контролем ООН. Армянских военных в непризнанной республике сменит почти 2000 российских миротворцев. Они возьмут под контроль и Лачинский коридор. Российские военные останутся в Карабахе минимум на 5 лет. Нужно отметить, что статус непризнанной республики в договоре не упомянут. Упор на это сделал в своем видеообращении президент Азербайджана Ильхам Алиев, напомнив об этом армянскому премьеру Николу Пашиняну.

Глава правительства Армении со своей стороны назвал болезненными условия подписанного соглашения о полном прекращении огня. По словам Пашиняна он пошел на договоренности по Карабаху, поскольку на этом настояли вооружённые силы страны. В армии говорили о проблемах с мобилизацией резерва для продолжения войны, отметил Пашинян.

В официальном тексте соглашения о прекращении войны в Карабахе не упоминаются помимо российских турецкие миротворцы. Между тем согласно распечатке телефонных переговоров президента Азербайджана на его официальном сайте Алиев поднимал этот вопрос в разговоре с Путиным и не встретил возражений со стороны российского руководителя. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уверяет, что вопрос о совместной миротворческой миссии ни с кем не согласовывался.



Масштабные военные действия в Нагорном Карабахе возобновились в сентябре.

Владимир Путин сегодня призвал поддержать глав Армении и Азербайджана и заявил, что Россия рассчитывает на долгосрочный мир в регионе.

Широкая общественность может не знать всего, что происходит вокруг Нагорного Карабаха, — заявил в эфире РБК политолог Кирилл Коктыш.

Путин заявил, что Алиев пообещал ему провести тщательное расследование и наказать виновных атаки на российский вертолет.