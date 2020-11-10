Как заявил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» губернатор Московской области Андрей Воробьев, Подмосковье располагает достаточным количеством коек для больных коронавирусом.

«Запас коек есть, мы их открываем, но до бесконечности мы это делать не можем. Койки мы найдем, а вот врачей, людей, специалистов точно нет», — сказал он.

На данный момент, как сказал губернатор, идет госпитализация, по его мнению, врачи научились лечить, протоколы стали «более совершенные».

«Мы взаимодействуем и с федеральным Минздравом, и со специалистами региональных учреждений. Это партнерство на всех уровнях мы ощущаем.

Но непросто работать в красной зоне. Наши врачи работают по 12 часов», — отметил он.

По словам А.Воробьева, именно поэтому власти были вынуждены принять завтрашние ограничения.

«Завтра они коснутся старшего поколения (+65), таким образом, мы должны позаботиться и ограничить передвижение. Весной был строже, а сейчас просто ограничения, можно купить продукты и прогуляться. Но надо соблюдать масочный режим», — отметил он.

«Я являюсь ярым сторонником масок. Я верю в то, что кто носит маску тот болеет легче», — подчеркнул губернатор.