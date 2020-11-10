Александр Лукашенко уверен, что организаторы протестов в Белоруссии надеются на крах экономики страны из-за коронавируса. Он сказал, что Белоруссия выстоит, хотя это будет не просто.

Александр Лукашенко пообещал закрыть в Белоруссии частные предприятия, которые откажутся создавать профсоюзы.

Массовые акции проходят в Белоруссии с начала августа. Многие жители не признают победу Александра Лукашенко на президентских выборах

В Минске начались судебные процессы над задержанными в ходе воскресной акции протеста – она стала самой масштабной по уровню жестокости и репрессий, — отмечает сегодня «Независимая газета». По данным правозащитников, было задержано более тысячи человек. «В Минске не хватает тюрем для протестующих» – так называется публикация. Как пишет «Независимая газета», в любом случае возврата к жизни как до выборов в Белоруссии, на что надеется Александр Лукашенко, уже не будет.

Суд в Минске арестовал обозревателя сайта МБХ Медиа Романа Попкова на 15 суток. Его признали виновным в участии в несогласованной акции в октябре. В интервью «Эху Москвы» главный редактор МБХ Медиа вероника Куцылло сказала, что решение суда несправедливое. По словам Куцылло, в любом случае после освобождения редакция будет возвращать своего журналиста в Россию.