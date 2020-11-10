Владимир Путин заявил, что Россия выступает против политизации связанных с коронавирусом вопросов, включая создание вакцины. На саммите Шанхайской организации сотрудничества он подчеркнул, что в России уже есть две зарегистрированные вакцины, и согласно данным исследований они безопасны и эффективны.

Путин пообещал, что вскоре будет зарегистрирована и третья вакцина.

В США применение вакцины может быть одобрено уже до конца года. В то же время избранный президент Джо Байден предупреждает, что на первом этапе вакцинация не будет масштабной.

Новая американо-немецкая вакцина внушает доверие молекулярному биологу и журналисту Ирине Якутенко. Якутенко отметила, что новую вакцину так активно обсуждают еще и потому, что это фактически первое глубокое исследование, показавшее хорошие результаты.



Бразилия приостановила испытания китайской вакцины после «серьезного инцидента» с одним из волонтеров. Как сообщает телеканал Глобу, испытания вакцины на потенциальных пациентах были приостановлены из-за неблагоприятного эффекта у одного из испытуемых. Таковыми, согласно практике подобных экспериментов, считают «смерть или возможно смертельный эффект, инвалидность, госпитализацию, передачу инфекции через медицинское оборудование или другое клинически значимое событие», — передает телеканал. Как сообщает издание South China Morning Post, испытания были приостановлены на последней, третьей стадии бразильским регулятором в сфере здравоохранения. При этом местный партнер компании Синовак, китайского разработчика вакцины против коронавируса, утверждает что «смерть волонтера никак не связана с вакциной и ее свойствами». В заявлении агентства Анвиза, которое следит за процессом испытаний вакцины против коронавируса, на территории Федеративной Республики Бразилия, решение о приостановке испытаний препарата было принято с целью «изучения полученных данных и оценки риска и преимуществ последующих испытаний». Директор этого исследовательского центра в Сан-Паулу, партнера китайской компании, разрабатывающей вакцину, заявил китайскому изданию, что несмотря на смерть волонтера, обоснованность решения о приостановке испытаний вызывает у него сомнение. В заявлении бразильскому телеканалу «ТВ-Култура» эксперт заявил, что смерть волонтера «не связана с вакциной; в пробах участвуют 10 тысяч человек, волонтер мог стать жертвой случая и умереть. Подобные инциденты никогда не приводили к прерыванию испытаний». Сама базирующаяся в Пекине компания Синовак, пишет издание South China MP, в письменном заявлении накануне подтвердила, что уверена в безопасности вакцины, сообщив, что свяжется с бразильским Минздравом для детального обсуждения подробностей произошедшего.



Газета напоминает, что приостановка испытаний вакцины на последнем этапе не относится к разряду сенсационных событий. В минувшем сентябре из-за проблем со здоровьем у одного из волонтеров, тестирование вакцины против коронавируса также было приостановлено компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом.