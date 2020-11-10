Пожар произошел в ангаре на севере Москвы

Информация о возгорании на улице Дубнинская поступила около 17 часов, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС. По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что в ангаре происходит открытое горение. Что горит и площадь уточняется. В свою очередь источник в экстренных службах добавил, что внутри строения раздаются хлопки. Площадь ангара, охваченная огнем, составляет 200 кв. метров.

Ранее сегодня пожар произошел в металлическом ангаре в 3-м Угрешском проезде, его площадь составила 500 кв. метров.

