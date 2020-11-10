Напротив здания МИДа на Смоленской площади появилась надпись «Су-24, Ми-24, терпим…»

Кто ее разместил, неизвестно. Фото публикует интернет-издание «Медуза». Накануне на границе Армении и Азербайджана был сбит российский вертолет Ми-24, который сопровождал колонну миротворцев, двое военнослужащих погибли. Ответственность за инцидент взяли на себя власти Азербайджана — они сообщили, что это произошло по ошибке, принесли официальные извинения и заявили о готовности выплатить компенсацию. Спустя несколько часов Москва стала посредником при заключении соглашения о прекращении огня между Баку и Ереваном.

В ноябре 2015 года на сирийско-турецкой границе истребитель ВВС Турции сбил российский самолет Су-24, пилот катапультировался, но был убит огнем с земли. Во время операции по спасению второго члена экипажа погиб морпех. Инцидент привел к резкому ухудшению отношений между странами — они были восстановлены только через год, когда президент Турции Реджеп Эрдоган выразил сожаление по поводу инцидента, при этом не извинившись, и согласился выплатить компенсацию.